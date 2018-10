Paris (AFP) Mit scharfen Worten hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) Moskau und Kiew fehlende Kooperationsbereitschaft im Konflikt um die Ostukraine vorgeworfen. "Ich bin nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie Kiew und Moskau die Verhandlungen hier betreiben", sagte Steinmeier in der Nacht zum Freitag in Paris nach einem Treffen mit den Außenministern Russlands, der Ukraine und Frankreichs. Es werde nicht "mit dem genügenden Ernst gesehen, wie die Lage in der Ostukraine wirklich ist und dass sie jederzeit wieder eskalieren kann".

