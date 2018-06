Mainz (AFP) Nach Berichten über einen Störfall im umstrittenen elsässischen Atomkraftwerk Fessenheim im April 2014 hat die Bundesregierung erneut die Abschaltung des Meilers verlangt. Deutschland fordere schon seit mehreren Jahren die Stilllegung des ältesten französischen Reaktors, sagte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums am Freitag in Berlin. Die Bundesregierung könne aber nicht die Betriebszeiten eines Atomkraftwerkes in einem anderen Land beeinflussen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.