Denver (SID) - Die tschechische Eishockey-Ikone Jaromir Jagr hat einen weiteren Meilenstein in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erreicht. Bei der 2:3-Niederlage seiner Florida Panthers bei Colorado Avalanche erzielte der 44-Jährige mit einem Assist seinen 1850. Scorerpunkt und zog damit in der "ewigen" NHL-Bestenliste mit dem legendären Gordie Howe auf Platz drei gleich.

"Die Marke interessiert mich heute nicht. Wir sind in ein Loch gefallen", sagte Jagr nach der Niederlage. Vor Jagr, der seinen ersten NHL-Punkt in seinem zweiten Spiel am 7.Oktober 1990 (7:4 mit den Pittsburgh Penguins gegen die New Jersey Devils) verbucht hatte, liegen nur noch der wohl für immer uneinholbare Wayne Gretzky (2857) und Mark Messier (1887).

Um letzteren zu überholen, müsste Jagr wohl noch ein Jahr dranhängen. Von 2009 bis 2012 hatte sich Jagr aus der NHL zum russischen Klub Awangard Omsk verabschiedet und damit eine noch bessere Ausbeute verschenkt.

Für die deutschen NHL-Profis verlief der Spieltag größtenteils erfreulich. Im Duell der Nationalverteidiger siegte Dennis Seidenberg mit den Boston Bruins 4:2 gegen Christian Ehrhoff und die Chicago Blackhawks. Ehrhoff verbuchte im zweiten Spiel den ersten Assist für seinen neuen Arbeitgeber.

Goalie Thomas Greiss gewann mit den New York Islanders 4:3 nach Verlängerung bei den Winnigpeg Jets, Stürmer Leon Draisaitl blieb beim 4:0-Sieg seiner Edmonton Oilers bei den Philadelphia Flyers ohne Scorerpunkt. Einen Sieg gab es zudem für Tom Kühnhackl und die Pitsburgh Penguins beim 4:1 gegen die New York Rangers.

Bei seinem ersten Spiel von Beginn an musste sich Torhüter Niklas Treutle an der Seite von Stürmer Tobias Rieger mit den Arizona Coyotes den Anaheim Ducks 1:5 geschlagen geben.