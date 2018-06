Paris (dpa) - Kurz vor dem wichtigen EU-Türkei-Gipfel zur Flüchtlingskrise suchen Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande in Paris nach einer gemeinsamen Linie. Die Flüchtlingspolitik stellt die Europäische Union derzeit vor eine Zerreißprobe. Montag treffen sich die Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Die Türkei ist das wichtigste Transitland für Flüchtlinge auf dem Weg in die EU. Nach der weitgehenden Schließung der Balkanroute ist Griechenland für Flüchtlinge praktisch eine Sackgasse geworden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.