Frankfurt/Main (dpa) - In der Affäre um die Vergabe der Fußball-WM 2006 sind neue dubiose Zahlungsvorgänge aufgetaucht. Geld sei auch über ein Konto des damaligen Organisationskomitee-Chefs Franz Beckenbauer geflossen, heißt es im Bericht der vom DFB beauftragten Kanzlei Freshfields. Über das Konto einer Anwaltskanzlei seien zudem zehn Millionen Schweizer Franken an ein Unternehmen in Katar überwiesen worden.

