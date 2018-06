Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss auch im Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Der Deutsch-Kameruner, der seit zwei Wochen an einer Beckenprellung laboriert, steht laut Trainer André Breitenreiter noch nicht zur Verfügung.

Nach dem 3:2-Sieg gegen den Hamburger SV am vergangenen Mittwoch wollen die Königsblauen in Köln mit einem weiteren Dreier im Rennen um die Champions-League-Plätze bleiben. Außerdem haben sie nach dem 0:3 in der Hinserie noch eine Rechnung offen. "Wir wollen es besser machen als im Hinspiel", sagte Breitenreiter am Freitag, warnte aber: "Köln agiert defensiv kompakt und schaltet schnell um. Wir müssen geduldig sein und die Chancen nutzen."