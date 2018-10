London (AFP) Am hundertsten Jahrestag des Osteraufstands gegen die britische Herrschaft in Irland befürchtet die nordirische Polizei Anschläge auf Sicherheitskräfte. Militante Aktivisten planten aus Anlass des Jahrestags am 27. März Angriffe auf Polizei und Armee, erklärte die Polizei am Freitag. Der hochrangige Polizeibeamte Stephen Martin sagte in einer Videobotschaft, er sei "sehr besorgt" wegen der Drohung.

