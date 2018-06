Tegucigalpa (AFP) Bei einer Gedenkfeier für die getötete Umweltaktivistin Berta Cáceres haben in Honduras' Hauptstadt Tegucigalpa mehr als tausend Menschen "Gerechtigkeit" gefordert. Die prominente indianische Aktivistin war am Donnerstagmorgen in ihrem Haus in La Esperanza erschossen worden. Ihre Familie und Gewerkschafter sprachen von einem "politischen Mord". Bereits am Donnerstag gab es deshalb in Tegucigalpa Proteste, die zu Zusammenstößen mit der Polizei führten.

