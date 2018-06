Aden (AFP) Mindestens 16 Menschen sind am Freitag bei einem Angriff auf ein Seniorenheim im Süden des Jemen getötet worden. Vier bewaffnete Männer hätten einen Wachmann erschossen und anschließend das Gebäude in der Hafenstadt Aden gestürmt, teilten die Sicherheitsbehörden mit. Den Angaben zufolge fesselten sie anschließend Mitarbeiter des Heims und erschossen sie. Unter den Opfern seien auch vier indische Nonnen, die als Pflegerinnen in der Einrichtung arbeiteten.

