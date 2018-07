Los Angeles (dpa) - Mehr als 20 Jahre nach dem spektakulären Mordprozess gegen den früheren US-Footballstar O.J. Simpson untersucht die Polizei in Los Angeles ein Messer, das mit dem Fall in Zusammenhang stehen könnte. Wie ein Polizeisprecher auf einer Pressekonferenz mitteilte, wurde das Messer möglicherweise vor Jahren auf dem früheren Simpson-Grundstück in Brentwood gefunden und einem Polizisten übergeben. Simpson war 1994 angeklagt worden, seine Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Freund Ronald Goldman mit Messerstichen getötet zu haben. Er wurde aber freigesprochen.

