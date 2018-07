Tunis (AFP) Angesichts einer humanitären Notlage im Land hat die international anerkannte Regierung Libyens die Freigabe im Ausland eingefrorener staatlicher Gelder gefordert. "Die Gesundheitslage in Libyen ist dramatisch, wir können derzeit die nötigen Materialien für Kranke und Verletzte nicht kaufen", sagte Gesundheitsminister Redha al-Oakley am Freitag in Tunis. Nur "ein Prozent" der libyschen Staatsgelder im Ausland wäre ausreichend, um "Medizin für ein Jahr" zu kaufen.

