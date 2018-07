Tripolis (AFP) Zwei im Sommer in Libyen entführte italienische Mitarbeiter einer Baufirma sind wieder frei. Die beiden italienischen Geiseln seien am Freitag bei einem Einsatz örtlicher Milizen gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) befreit worden, sagte der Bürgermeister von Sabrata in der gleichnamigen westlichen Region der Nachrichtenagentur AFP. Den Angaben von Hussein al-Dawadi zufolge richtete sich der Einsatz gegen Verstecke des IS in der Stadt.

