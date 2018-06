Paris (dpa) - Eine Drohne hat einen Passagierjet im Landeanflug auf den Pariser Flughafen Charles de Gaulle zu einem Ausweichmanöver veranlasst. Die Drohne sei nur wenige Meter an dem Airbus A320 der Fluggesellschaft Air France vorbeigeflogen, teilte die französische Untersuchungsbehörde für die Zivilluftfahrt BEA mit. Das aus Barcelona kommende Flugzeug näherte sich demnach am 19. Februar seinem Ziel, als der Kopilot vorne links vom Flugzeug die Drohne entdeckte. Daraufhin habe er leicht umgesteuert. Unklar ist, um was für eine Drohne es sich handelte.

