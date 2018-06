Oaxaca (AFP) Während der Bauarbeiten an einer neuen Kathedrale in der zentralmexikanischen Stadt Tuxtepec ist das Dach eingestürzt und hat mehrere Arbeiter unter sich begraben. Mindestens drei Bauarbeiter wurden bei dem Unglück getötet, sechs weitere wurden noch vermisst, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Weitere 20 Arbeiter wurden verletzt.

