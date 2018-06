Berlin (dpa) - Schiller ist mit "Future" direkt auf Platz eins der deutschen Album-Charts eingestiegen. Es ist bereits das fünfte Nummer-eins-Album für den deutschen Elektromusiker, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete.

Vorwochensieger Fantasy ist mit "Freudensprünge" jetzt Dritter. Der Soundtrack zum Film "Bibi & Tina 3 - Mädchen gegen Jungs" rückt von der Drei auf die Zwei vor.

Auf der Vier starten neu Macklemore & Ryan Lewis mit "This Unruly Mess I've Made". Als weiterer Neueinsteiger erobern Anthrax mit "For All Kings" Platz fünf.

In den Top 5 der Single-Charts gab es kaum Veränderungen. Der norwegische DJ Alan Walker steht mit "Faded" weiterhin auf Platz eins, vor Stereoact feat. Kerstin Ott ("Die immer lacht"), Twenty One Pilots ("Stressed Out") und Jonas Blue feat. Dakota ("Fast Car"). Vom sechsten auf den fünftern Platz verbessert sich Rihanna feat. Drake mit "Work".

Bester Neueinsteiger ist Udo Lindenberg mit "Durch schwere Zeiten" auf Rang 26. Jamie-Lee Kriewitz, Siegerin beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC), verbesserte sich mit "Ghost" von 65 auf 12.

Schiller