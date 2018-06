Köln (SID) - FUSSBALL: Freshfields-Abschlussbericht zur WM-Vergabe 2006

FUSSBALL: Spannender Auf- und Abstiegskampf in der 2. Liga

TENNIS: Kohlschreiber eröffnet Davis-Cup-Duell gegen Tschechien

FUSSBALL: Nach monatelangem Studium der Akten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) präsentieren die Ermittler der Kanzlei Freshfields die Ergebnisse, vor denen die Macher der WM 2006 um Franz Beckenbauer zittern. Immer neue Details über die vermeintlich gekaufte Vergabe des "Sommermärchens" lassen Schlimmes befürchten. Die Veröffentlichung der Ergebnisse findet um 13.30 Uhr statt.

FUSSBALL: In der 2. Fußball-Bundesliga stehen zum Auftakt des 25. Spieltags spannende Partien an. Fortuna Düsseldorf benötigt im Abstiegskampf zu Hause gegen Karlsruhe dringend Punkte, genauso wie 1860 München in der Partie gegen Sandhausen. Für den 1. FC Nürnberg geht es gegen Kaiserslautern darum, die eigenen Aufstiegsambitionen zu untermauern. In Düsseldorf und München geht es um 18.30 Uhr, in Nürnberg um 20.30 Uhr los.

TENNIS: Deutschlands Spitzenspieler Philipp Kohlschreiber eröffnet in Hannover das Davis-Cup-Erstrundenduell gegen Tschechien. Der 30. der Tennis-Weltrangliste trifft auf Lukas Rosol, im Anschluss debütiert Alexander Zverev gegen den Weltranglistensiebten Tomas Berdych. Das erste Spiel beginnt um 13.00 Uhr.