Köln (SID) - Superstar Andy Murray hat seine Pflichtaufgabe erfüllt und Titelverteidiger Großbritannien in der ersten Runde des Davis Cup einen wichtigen Sieg beschert. Der 28 Jahre alte Olympiasieger bezwang zum Auftakt in Birmingham den Japaner Taro Daniel mühelos mit 6:1, 6:3, 6:1 und verschaffte seinem Team eine optimale Ausgangslage.

Im zweiten Duell am Freitag glich Japans Top-Spieler Kei Nishikori durch ein 6:3, 7:5, 7:6 (7:3) gegen Außenseiter Daniel Evans allerdings zum 1:1 aus. Murray ist im weiteren Verlauf der Partie noch für das Einzel gegen Nishikori am Sonntag gesetzt, Bruder Jamie Murray spielt das Doppel am Samstag.

Auch Branchenführer Novak Djokovic startete mit einem deutlichen Sieg, der Serbe siegte gegen Alexander Nedowjessow aus Kasachstan mit 6:1, 6:2, 6:3. Im zweiten Spiel verlor Landsmann Viktor Troicki jedoch mit 5:7, 2:6, 4:6 gegen Michail Kukuschkin. Djokovic schlägt in Belgrad noch im Doppel sowie im Einzel gegen Kukuschkin auf.

Gael Monfils brachte Frankreich im Duell mit Kanada durch ein 6:3, 6:1, 6:3 gegen Frank Dancevic in Führung, im Anschluss erhöhte Gilles Simon durch ein 7:5, 6:3, 6:3 gegen Vasek Pospisil. Vorjahresfinalist Belgien leistete sich gegen Kroatien einen Fehlstart, Kimmer Coppejans musste sich dem ehemaligen US-Open-Sieger Marin Cilic 5:7, 3:6, 5:7 geschlagen geben. David Goffin glich durch ein 6.3, 6:2, 2:6, 3:6, 6:3 gegen Borna Coric aus.

Argentinien führt gegen Polen 2:0. Zunächst siegte Guido Pella 6:1, 6:4, 7:6 (7:5) gegen Michal Przysiezny, anschließend gewann Leonardo Mayer gegen Hubert Hurkacz mit 6:2, 7:6 (7:3), 6:2. Die Schweiz, die ohne ihre Top-Spieler Roger Federer und Stan Wawrinka antritt, liegt gegen Italien 0:2 zurück. Marco Chiudinelli unterlag Paolo Lorenzi 6:7 (14/16), 3:6, 6:4, 7:5, 5:7, Henri Laaksonen verlor gegen Andreas Seppi 5:7, 6:7 (4:7), 6:3, 3:6.

Der frühere Weltranglistenerste Lleyton Hewitt bei seinem Debüt als Australiens Davis-Cup-Teamchef derweil noch alle Chancen auf das Erreichen des Viertelfinals. Im Duell der beiden erfolgreichsten Davis-Cup-Nationen steht es in Kooyong zwischen Gastgeber Australien und den USA nach dem ersten Tag 1:1. Australien (28) und Rekordsieger USA (32) haben gemeinsam bei mehr als der Hälfte der Austragungen (104) triumphiert.