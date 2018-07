Peking (dpa) - Der schlimmste Smog dieses Jahres hat Peking und andere Metropolen Chinas eingehüllt. Die US-Botschaft in der chinesischen Hauptstadt warnte vor einer "gefährlich" hohen Schadstoffbelastung. Am Vortag hatten die Behörden für den Norden und Osten des Landes schon die dritthöchste Alarmstufe "Gelb" ausgerufen. Nach relativ guten Luftwerten im Januar und Februar war der Smog ausgerechnet zu Beginn der wichtigsten politischen Saison des Jahres zurückgekehrt: Tausende Delegierte versammeln sich momentan in Peking Jahrestagungen der Konsultativkonferenz und des Volkskongresses.

