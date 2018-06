New York (AFP) Die Vereinten Nationen haben in einem Untersuchungsbericht einen "zutiefst beunruhigenden" Anstieg von Sexvorwürfen gegen Blauhelmsoldaten festgestellt. Dem am Freitag veröffentlichten Bericht zufolge wurden im vergangenen Jahr 69 Fälle gemeldet, die UN-Friedenssoldaten aus 21 Ländern betreffen. Unter den Opfern seien mindestens 22 Kinder. Der UN-Sicherheitsrat bereitet auf Bestreben der USA erstmals eine Resolution vor, die sich mit dem Problem befassen soll.

