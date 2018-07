Los Angeles (AFP) Whitney Houstons Tochter Bobbi Kristina Brown ist an Gehirnschäden gestorben, die durch Drogen und das Untertauchen in der Badewanne hervorgerufen wurden. Das teilte die Gerichtsmedizin des Bezirks Fulton im US-Bundesstaat Georgia am Freitag mit. Unklar sei, ob es sich um einen Unfall oder ein Fremdverschulden gehandelt habe.

