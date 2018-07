Washington (AFP) Der Arbeitsmarkt in den USA bleibt in der Erfolgsspur: Die US-Wirtschaft schuf im Februar 242.000 zusätzliche Stellen, wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Analysten hatten nur mit 190.000 neuen Jobs gerechnet. Das Stellenwachstum für Dezember und Januar wurde nachträglich um insgesamt 30.000 nach oben korrigiert.

