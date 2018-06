Kabul (AFP) Die afghanischen Taliban haben erneut Vorbedingungen für ihre Teilnahme an Friedensgesprächen mit der Regierung in Kabul gestellt. "Wir wollen unsere Position bekräftigen, dass Gespräche keine Ergebnisse bringen werden, bevor die Besatzung durch die ausländischen Truppen endet, die Namen von Taliban von den internationalen Sanktionslisten gestrichen und unsere Gefangenen freigelassen werden", erklärte die islamistische Rebellenbewegung am Samstag.

