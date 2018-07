Oslo (dpa) - Laura Dahlmeier hat bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Oslo die Bronzemedaille im Sprint gewonnen. Die 22-Jährige musste sich nur der Norwegerin Tiril Eckhoff und der Französin Marie Dorin-Habert geschlagen geben. Während Eckhoff und Dorin Habert am Schießstand fehlerfrei blieben, musste Dahlmeier einmal in die Strafrunde. Franziska Hildebrand als Zehnte und Franziska Preuß als 14. vervollständigten das Mannschaftsergebnis. Bei den Männern hatten Arnd Peiffer und Simon Schempp die Ränge sieben und acht belegt.

