Berlin (AFP) Vor dem EU-Gipfel am Montag hat der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz (SPD), die Aufnahme zehntausender gestrandeter Flüchtlinge aus Griechenland durch einzelne EU-Staaten gefordert. "Wenn wir 30.000 von den Flüchtlingen, die sich jetzt in Griechenland stauen, verteilen würden, wäre das eine enorme Entlastung für das Land", sagte Schulz "Tagesspiegel am Sonntag" aus Berlin laut einer Vorabmeldung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.