Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die griechische Regierung wegen der mangelhaften Unterbringung von Flüchtlingen kritisiert. "Eigentlich sollte Griechenland bis Ende 2015 50.000 Unterbringungsplätze für Flüchtlinge geschaffen haben", sagte Merkel der "Bild am Sonntag". Dieser Rückstand müsse jetzt "in Windeseile aufgeholt werden", da die Regierung in Athen für eine menschenwürdige Unterkunft sorgen müsse.

