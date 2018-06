München (AFP) Die Deutschen verzichten laut einer Umfrage mehrheitlich auf eine Grippeschutzimpfung. In einer repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Emnid gaben 69 Prozent der Bundesbürger an, sich keinen Impfschutz spritzen zu lassen, wie das Magazin "Focus" am Samstag berichtete. 30 Prozent der Deutschen planen demnach eine Schutzimpfung.

