Los Angeles/New York (dpa) - Die US-Sängerin Lady Gaga (29) will nach eigenen Angaben wieder vor die Fernsehkamera treten. In einem Interview mit dem New Yorker Radiosender Z100 bejahte der Popstar die Frage, ob sie zu der TV-Miniserie "American Horror Story" zurückkehren werde.

Lady Gaga machte aber keine weiteren Angaben dazu, wann und in welcher Rolle dies geschehen würde. Die sechste Staffel der beliebten Serie soll noch in diesem Jahr in den USA ausgestrahlt werden.

Mitte Januar hatte die Sängerin für ihre Rolle in "American Horror Story: Hotel" ihre erste Golden-Globe-Trophäe als Schauspielerin in Empfang genommen. Dies sei einer der größten Momente ihres Lebens, stammelte der sichtlich überraschte Star auf der Bühne. "Ich wünschte mir, Schauspielerin zu werden, bevor ich Sängerin wurde", erklärte Lady Gaga in ihrer Dankesrede.