Brüssel (dpa) - Vor dem EU-Flüchtlingsgipfel mit der Türkei übermorgen zeichnet sich ab, dass Ankara Migranten ohne Asylanspruch wieder zurücknimmt und damit die Europäer entlastet. Um wie viele Menschen es geht, muss noch besprochen werden. Gleichzeitig bleibt die humanitäre Lage in Griechenland schwierig. Wegen der Schließung der Balkanroute hängen dort Zehntausende Flüchtlinge fest. Die Bundesregierung will vorerst keine der festsitzenden Migranten in Deutschland aufnehmen und sieht Athen in der Pflicht.

