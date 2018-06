Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund und Bayern München haben sich im Gipfeltreffen der Fußball-Bundesliga unentschieden getrennt. Die Partie der beiden Top-Mannschaften der Liga endete 0:0. In dem hochklassigen Spiel hatten die Bayern vor allem nach der Pause ein Übergewicht, konnten aber ihr Plus an Chancen nicht nutzen. Nach dem Remis beträgt der Vorsprung der Rekordmeisters aus München nach 25 Spieltagen weiter fünf Punkte vor Dortmund.

