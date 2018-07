Madrid (SID) - Ohne den grippekranken Weltmeister Toni Kroos, dafür aber mit einem alles überragenden Cristiano Ronaldo hat Real Madrid in der spanischen Fußball-Meisterschaft den Anschluss an den Lokalrivalen Atletico gewahrt. Der Rekordmeister setzte sich am 28. Spieltag nicht zuletzt wegen eines Viererpacks von Ronaldo 7:1 (1:0) gegen das Überraschungsteam Celta Vigo durch und liegt als Tabellendritter noch einen Zähler hinter dem Stadtrivalen, der 61 Punkte aufweist.

Atletico spielt am Sonntagabend beim FC Valencia. Der souveräne Tabellenführer und Titelverteidiger FC Barcelona (69) gastiert am Vortag bei SD Eibar.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang Pepe in der 41. Minute das 1:0 für Real. Im zweiten Spielabschnitt zog dann einmal mehr der dreimalige Weltfußballer eine Show ab. In der 50., 58., 65. und 76. Minute gelangen dem Portugiesen, der an der Spitze der Torjägerliste nun 27 Tore aufweist, jeweils sehenswerte Treffer.

Bereits im vergangenen Dezember war Ronaldo beim 8:0 in der Champions League gegen Malmö FF ein Viererpack gelungen. Jese (78.) und Gareth Bale (81.) beteiligten sich anschließend ebenfalls noch am Torfestival der Königlichen.

Bereits am Dienstag ist Real wieder gefordert. Nach dem 2:0 im Hinspiel beim AS Rom ist die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League klarer Favorit.

Unter den Augen von Bayer Leverkusens Trainer Roger Schmidt unterlag der FC Villarreal, der die Werkself am Donnerstag zum Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League empfängt, 0:1 (0:1) gegen UD Las Palmas. Für die Mannschaft von Trainer Marcelino, die weiter Rang vier in der Primera Division belegt, war es nach zuvor 14 Liga-Spielen in Serie ohne Niederlage die erste Pleite.