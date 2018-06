Dortmund (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München wünscht sich zwar, am Saison zum zweiten Mal nach 2013 das begehrte Triple zu erringen, aber Klub-Chef Karl-Heinz Rummenigge gibt zu bedenken. "Das ist selten, fast so wie eine blaue Mauritius", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern vor dem Schlagerspiel bei Borussia Dortmund bei Sky: "Man wird sehen, was am Ende des Tages an Silberware auf dem Tisch steht. Ich würde es Pep Guardiola und dem FC Bayern wünschen."

Rummenigge freut sich für Ex-Präsident Uli Hoeneß, dass dieser seit dem 29. Februar wieder auf freiem Fuß ist und das Gefängnis vorzeitig verlassen konnte. "Ich hatte immer ein sehr enges Verhältnis zu ihm. Er war mein erster Schlafpartner im Doppelzimmer bei Bayern München. Da hat man ein enges Verhältnis zueinander", berichtete der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Rummenigge, "zwischendurch hat man sich auch mal gefetzt, wenn man unterschiedlicher Meinung war. Aber das war immer das Schöne und Fruchtbare an unseren Gesprächen, dass man am Ende immer eine Entscheidung zum Gemeinwohl des FC Bayern gefunden hat."

Das Verhältnis zu Trainer Pep Guardiola sei intakt, obwohl der Spanier die Bayern am Saisonende verlässt und zu Manchester City wechselt. "Es ist alles seriös und fair zwischen uns beiden abgelaufen", betonte der Bayern-Boss, "in der Diskussion hat er zu mir gesagt, dass er sich als Freund von Bayern München verabschieden möchte. Er ist jetzt 45 Jahre alt und möchte noch einmal etwas anderes erleben." Dazu wünsche er ihm ab dem Sommer viel Glück, "aber bis dahin wünsche ich ihm, dass er den einen oder anderen Titel mit Bayern München gewinnt", so Rummenigge.

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke äußerte sich bei Sky zum Verhältnis zum Bayern-Chef: "Wir haben beide erkannt, dass die beiden größten deutschen Klubs vernünftig miteinander umgehen müssen. Das ist jetzt absolut der Fall." Die Bayern seien allerdings zusammen mit Champions-League-Sieger FC Barcelona "momentan die beste Mannschaft auf dieser Welt ist. Das darf man nicht kleinreden, das muss man auch nicht großreden", so der BVB-Chef.

Zu einer möglichen Rückholaktion von WM-Held Mario Götze nach Dortmund sagte Watzke: "Fakt ist, dass es ein Spieler aus unserem eigenen Stall ist. Wir schreiben immer mal wieder eine SMS. Mario ist ein großartiger Fußballer. Er ist ein Spieler, der bei Bayern gut verdient und eine hohe Ablösesummen kosten würde. Wir sollten uns mit realistischen Szenarien auseinandersetzen. Für alle Zeiten ist aber nichts ausgeschlossen."