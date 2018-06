Lyon (SID) - Die erste Saisonniederlage hat bei Torhüter Kevin Trapp und dem französischen Fußballmeister Paris St. Germain offenbar Spuren hinterlassen. Vier Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch beim FC Chelsea musste sich der souveräne Tabellenführer der Ligue 1 am 29. Spieltag mit einem torlosen Remis gegen HSC Montpellier begnügen.

Obwohl PSG eine Woche nach dem 1:2 bei Olympique Lyon erneut nicht gewann, beträgt der Vorsprung an der Tabellenspitze auf den ersten Verfolger AS Monaco, der am Freitag 2:2 bei SM Caen gespielt hatte, nach wie vor 23 Punkte.

Glück hatten die Gäste in der dritten Minute, als Edinson Cavani nur den Pfosten traf. Auch in der Folgezeit hatten die Gastgeber die besseren Chancen, die Südfranzosen hatten aber bis zum Schluss das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite.

PSG-Trainer Laurent Blanc schonte bis zur 61. Minute seinen Torjäger und Superstar Zlatan Ibrahimovic für das Match in London. Nach dem 2:1 im Hinspiel drei Woche zuvor rechnet sich Paris an der Stamford Bridge eine Menge aus.