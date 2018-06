Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss einen Ausfall seines Kapitäns Christian Gentner (30) befürchten. Der Mittelfeldspieler war zur Halbzeit des 5:1 (2:0) gegen 1899 Hoffenheim mit Achillessehnenproblemen ausgewechselt worden, wie Trainer Jürgen Kramny nach dem Spiel berichtete. "Wir haben hoffentlich rechtzeitig die Reißleine gezogen", sagte Kramny.

Gentner hatte in der Vergangenheit wiederholt Beschwerden an der Achillessehne, die sich jetzt offenbar erneut verstärkten. Der 30-Jährige sprach allerdings davon, dass "das Sprunggelenk insgesamt" betroffen sei: "Ich habe am Mittwoch in Mönchengladbach einen Schlag abbekommen, wir wollten sehen, wie lange es heute geht", sagte er.