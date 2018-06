Washington (dpa) - Nach der Übernahme der Aufsicht über die größte kritische Zeitung in der Türkei durch die Regierung haben sich die USA besorgt gezeigt. "In einer Demokratie sollten kritische Meinungen nicht zum Schweigen gebracht werden, sondern sie sollten bestärkt werden", sagte der Sprecher des Außenministeriums, John Kirby, in Washington. Ein Gericht hatte die größte kritische Zeitung "Zaman" gestern unter staatliche Aufsicht gestellt. Das sei ein weiterer Schritt in einer Reihe von beunruhigenden Aktionen der Regierung gegen Medienunternehmen, sagte Kirby.

