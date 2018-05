Niersbach: Keine Kenntnis über Beckenbauer-Zahlung 2002

Frankfurt/Main (dpa) - DFB-Ex-Präsident Wolfgang Niersbach hat nach der Veröffentlichung des Freshfields-Berichts zur WM-Vergabe 2006 eigene Fehler eingeräumt. "Den Vorwurf, im Sommer 2015 meine Kollegen im DFB-Präsidium nicht zügig über die mir bis dahin bekannten Vorgänge informiert zu haben, verstehe ich", schrieb Niersbach am Freitag in einer E-Mail an die Deutsche Presse-Agentur. Er habe sich im Sommer und Herbst 2015 "bemüht, die Hintergründe des Sachverhalts zu recherchieren und zufriedenstellende Antworten zu erhalten". Erst anschließend habe er das DFB-Präsidium informieren wollen. "Dass mir dies nicht gelungen ist, bedauere ich zutiefst", schrieb Niersbach.

Zverev verliert Davis-Cup-Debüt gegen Berdych - 1:1 gegen Tschechien

Hannover (dpa) - Im Davis-Cup-Duell zwischen Deutschland und Tschechien steht es nach dem ersten Tag 1:1. Alexander Zverev verlor am Freitag in Hannover bei seinem Debüt für die deutsche Tennis-Nationalmannschaft gegen den Weltranglisten-Siebten Tomas Berdych trotz einer starken Leistung 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:7 (5:7), 4:6. Zuvor hatte Philipp Kohlschreiber durch einen 3:6, 6:3, 6:4, 2:6, 6:3-Erfolg gegen Lukas Rosol für die Führung gesorgt. Am Samstag könnte damit im Doppel eine Vorentscheidung fallen. Der Gewinner der Partie spielt im Juli im Viertelfinale gegen Kanada oder Frankreich, der Verlierer kämpft im September in den Playoffs gegen den Abstieg.

"Club" festigt Platz drei, "Löwen" auf Nichtabtstiegsplatz

Berlin (dpa) - Der 1. FC Nürnberg hat dank eines Last-Minute-Sieges nach Punkten vorerst zu Rang zwei in der 2. Fußball-Bundesliga aufgeschlossen. Die Franken erkämpften sich am Freitabend vor heimischer Kulisse 2:1 (1:1) gegen den 1. FC Kaiserslautern. Mit 47 Punkten haben die Nürnberger nun genausoviele Zähler wie der SC Freiburg auf Platz zwei. Die Südbadener treten am Montag zum Gipfeltreffen des 25. Spieltages bei Tabellenführer RB Leipzig an. In den unteren Tabellenregionen kletterte der TSV 1860 München zum ersten Mal seit dem dritten Spieltag auf einen Nichtabastiegsplatz durch ein 3:2 (1:1) gegen den SV Sandhausen. Dafür rutschte Fortuna Düsseldorf nach dem 0:1 gegen den Karlsruher SC auf Ranfg 16 ab.

Tscheche Koudelka gewinnt Springen in Wisla - Freund auf Platz sechs

Wisla (dpa) - Severin Freund hat mit dem sechsten Platz beim Weltcup-Skispringen im polnischen Wisla für die beste deutsche Leistung gesorgt. Er sprang 125,5 und 131 Meter. In der Endabrechnung hatte er knapp neun Punkte Rückstand auf den Tschechen Roman Koudelka, der mit Flügen auf 126,5 und 133 Meter überraschend gewann. Er verwies den Norweger Kenneth Ganges und Altmeister Noriaki Kasai aus Japan auf die Plätze. Weltcup-Gesamtsieger Peter Prevc aus Slowenien kam auf Platz fünf. Richard Freitag, der nach dem ersten Durchgang Dritter gewesen war, kam auf Platz neun. Andreas Wank schaffte einen 15. Rank.

Nilsson und Gros gewinnen Quebec-Sprints - Ringwald Siebte

Quebec (dpa) - Sandra Ringwald ist bei der "Ski Tour Canada" erneut knapp an einer Sprint-Final-Teilnahme vorbeigeschrammt. Auf dem dritten Tagesabschnitt des Acht-Etappen-Rennens, einem Freistil-Sprint in Quebec, belegte die Schwarzwälderin am Freitagabend den siebten Rang. Die Siege gingen an Stina Nilsson aus Schweden und zum ersten Mal in der Geschichte des Sprints mit Baptiste Gros an einen Franzosen. In der Gesamtwertung übernahm vor dem Verfolgungsrennen am Samstag ebenfalls in Quebec bei den Damen Heidi Weng aus Norwegen die Führung. Der Russe Sergej Ustjugow verteidigte mit Rang drei das Rote Trikot bei den Herren.

AS Rom gewinnt Verfolgerduell gegen AC Florenz mit 4:1

Rom (dpa) - Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat mit AS Rom das Verfolgerduell in der italienischen Meisterschaft gegen den AC Florenz klar gewonnen und Platz drei in der Serie A gefestigt. Die Römer setzten sich am Freitagabend vor heimischer Kulisse mit 4:1 (3:1) gegen den Tabellenvierten der Serie A durch. Im der Tabelle hat die Roma (56) auf Rang drei liegend drei Punkte Vorsprung auf Florenz. An der Spitze steht Titelverteidiger Juventus Turin (61) vor dem SSC Neapel. Juventus muss am Sonntag in Bergamo antreten, Neapel bestreitet seine Partie des 28. Spieltages am Samstag zuhause gegen Chievo Verona.

Golf-Profi Kaymer abgeschlagen beim Turnier in Florida

Miami (dpa) - Golf-Profi Martin Kaymer kommt bei der Cadillac Championship in Florida nicht in Schwung. Der 31-Jährige aus Mettmann brauchte am Freitag 71 Schläge auf dem Par-72-Kurs bei Miami. Damit lag der zweimalige Majorsieger nach seinem Runden-Ende mit insgesamt 147 Schlägen auf dem geteilten 47. Platz. Der Abstand von Kaymer zum Führenden Phil Mickelson aus den USA betrug elf Schläge. Bei der mit 9,5 Millionen US-Dollar (8,75 Millionen Euro) dotierten World Golf Championship gibt es keinen Halbzeitcut für die nur 65 qualifizierten Profis aus der Weltelite.

Vettel mit Bestzeit am letzten Testtag - Hamilton bleibt stehen

Barcelona (dpa) - Sebastian Vettel hat sich zum Abschluss der Formel-1-Testfahrten in Barcelona die Bestzeit gesichert. Der Ferrari-Star verwies am Freitag den spanischen Toro-Rosso-Piloten Carlos Sainz jr. auf den zweiten Platz und drehte damit während der Vorbereitung zum insgesamt dritten Mal die schnellste Runde auf dem Circuit de Catalunya. Dritter am letzten von insgesamt acht Testtagen in Katalonien wurde der Brasilianer Felipe Massa im Williams.

Motorsport-Weltrat bewilligt neuen Formel-1-Qualifikationsmodus

Genf (dpa) - Der neue Formel-1-Qualifikationsmodus hat eine entscheidende Hürde genommen und soll schon zum ersten Saisonrennen am 20. März in Melbourne eingeführt werden. Der Motorsport-Weltrat bewilligte bei seiner Sitzung am Freitag in Genf das neue Format. Die wichtigste Veränderung im Vergleich zum alten Modus ist, dass in allen drei Qualifikationsrunden nach einer bestimmten Zeit alle 90 Sekunden der jeweils langsamste Fahrer sofort ausscheidet.