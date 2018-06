Wien (AFP) Kurz vor dem EU-Gipfel zur Flüchtlingskrise hat der österreichische Kanzler Werner Faymann die Bundesregierung erneut gedrängt, eine Jahresobergrenze für die Aufnahme von Asylsuchenden festzulegen. "Auch Deutschland muss eine Zahl für die Aufnahme von Flüchtlingen sagen, die es bereit ist, aus der Region um Syrien und der Türkei zu holen", sagte Faymann in einem Interview mit der Zeitung "Kurier" (Sonntagsausgabe), das am Samstag in deren Online-Ausgabe veröffentlicht wurde.

