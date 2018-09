Québec (SID) - Die norwegische Skilangläuferin Heidi Weng hat ihrer Landsfrau Therese Johaug beim Weltcup im kanadischen Québec eine seltene Niederlage zugefügt. Die 24-Jährige gewann am Samstag das Verfolgungsrennen im Zielsprint 0,1 Sekunden vor der Gesamtweltcup-Führenden Johaug, die in dieser Saison bereits auf 16 Siege kommt. Beste Deutsche war Sandra Ringwald (Schonach/+4:17,6) auf einem guten 13. Rang. Bei den Männern gewann der Russe Sergej Ustjugow.

Von den weiteren deutschen Starterinnen, die bereits mit erheblichem Rückstand auf das Führungsduo Weng und Johaug gestartet waren, liefen neben Ringwald noch Nicole Fessel (Oberstdorf/+4:45) über die 10 Kilometer auf Rang 18, U23-Weltmeisterin Victoria Carl (Zella-Mehlis/+4:57,2) als 21. und Stefanie Böhler (Ibach/ +5:19,9) auf Rang 27 in die Weltcup-Punkte.

Die bereits zuvor weit abgeschlagenen deutschen Männer kamen bei Ustjugows Start-Ziel-Sieg weit jenseits der Punkteränge ins Ziel. Jonas Dobler (Traunstein/+7:53,0) war über die 15-km-Distanz auf Rang 50 noch der Beste aus einem insgesamt enttäuschenden deutschen Trio.

Die Verfolgung von Québec war das vierte Teilstück der "Ski Tour of Canada", die zum Abschluss der Weltcup-Saison ähnlich der Tour de Ski in zwölf Tagen über acht Etappen führt. Am Dienstag steht in Canmore der letzte Sprint-Wettbewerb der Saison auf dem Programm.