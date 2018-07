Los Angeles (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat am Wochenende mit den Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Profiliga NBA zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach dem deutlichen 106:77-Erfolg bei den Los Angeles Lakers in der Nacht zu Samstag setzte sich das Team aus Georgia auch bei den Los Angeles Clippers 107:97 durch. In beiden Spielen sammelte der Braunschweiger jeweils 16 Punkte.

Dank vier Siegen aus den letzten fünf Spielen festigte Atlanta den fünften Platz in der Eastern Conference.