Peking (AFP) In einem für Reparaturarbeiten stillgelegten Fahrstuhl in China ist die Leiche einer Frau entdeckt worden. Arbeiter hatten den zwischen dem zehnten und dem elften Stockwerk eines Gebäudes feststeckenden Fahrstuhl in der Stad Xi'an im Norden des Landes am 30. Januar abgeschaltet, wie die "Beijing Youth Daily" am Sonntag unter Berufung auf die Behörden berichtete. Zuvor hätten sie gerufen, ob noch jemand im dem Lift sei.

