Berlin (AFP) Knapp zwei Drittel der pflegenden Angehörigen in Deutschland sind einem Bericht zufolge berufstätig. Rund 30 Prozent der Arbeitnehmer, die Angehörige pflegen, arbeiten in Vollzeit, wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Berufung auf den Pflege-Report der AOK berichten. Rund 33 Prozent der pflegenden Angehörigen arbeiten demnach in Teilzeit oder auf Stundenbasis. Der Pflege-Report soll am Montag in Berlin vorgestellt werden.

