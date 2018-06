London (AFP) Die britische RWE-Tochter Npower hat einem Medienbericht zufolge die Streichung von 2500 Arbeitsplätzen in Großbritannien angekündigt. Wie der Fernsehsender Skynews am Sonntag berichtete, will der Energiekonzern seine Mitarbeiter "in den kommenden Tagen" informieren. Das Unternehmen wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem Bericht äußern. Npower zählt insgesamt rund 11.500 Mitarbeiter und 4,9 Millionen Kunden auf der Insel.

