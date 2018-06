Stuttgart (AFP) Die CDU in Baden-Württemberg wird nach den Worten ihres Spitzenkandidaten Guido Wolf nach der Landtagswahl am nächsten Sonntag nicht als Juniorpartner mit den Grünen koalieren. "Dafür stehen wir nicht zur Verfügung", sagte Wolf der "Stuttgarter Zeitung" (Montagsausgabe). Er mache sich da aber "keine Sorgen", weil die CDU vor den Grünen liegen werde, "so dass sich die Frage nicht stellen wird".

