London (dpa) - Christian Benteke hat mit einem Last-Minute-Tor Jürgen Klopps FC Liverpool zu einem 2:1 (0:0)-Auswärtssieg bei Crystal Palace geschossen.

Der belgische Fußball-Nationalspieler verwandelte in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen an ihm verursachten Foulelfmeter und sorgte dafür, dass die Reds in der Tabelle der englischen Premier League mit 44 Punkten auf Rang sieben kletterten.

Joe Ledley brachte die Gastgeber in der 48. Minute mit 1:0 in Führung. Danach sah Liverpool-Profi James Milner die Gelb-Rote Karte (62.). Der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (72.) und Benteke drehten mit ihren Toren in Unterzahl die Partie.

Dank des Sieges liegt Liverpool nur noch drei Punkte hinter dem Tabellensechsten Manchester United. Das Team des umstrittenen Trainers Louis van Gaal unterlag überraschend bei Außenseiter West Bromwich Albion mit 0:1 (0:0). Die Gäste, die weiter ohne den verletzten Weltmeister Bastian Schweinsteiger auskommen müssen, spielten knapp 70 Minuten in Unterzahl, nachdem der Spanier Juan Mata Geld-Rot gesehen hatte. Den entscheidenden Treffer erzielte Salomon Rondon in der 66. Minute.

