Berlin (dpa) - Die Zahl der Rauschgift-Toten in Deutschland ist deutlich gestiegen. Das berichtet die "Welt am Sonntag". Im Jahr 2015 habe es 1226 drogenbedingte Todesfälle gegeben und damit 18,8 Prozent mehr als im Jahr davor, meldet die Zeitung unter Berufung auf eine interne Erhebung des BKA. Demnach gab es den heftigsten Anstieg in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland. Neben der Zahl der Toten sei auch die Zahl der erstmals registrierten Konsumenten harter Drogen gestiegen, insgesamt um knapp vier Prozent.

