Berlin (dpa) - Der Geschäftsführer des Deutschen Pflegetages, Jürgen Graalmann, hat von der Bundesregierung eine "Pflegeagenda 2030" verlangt. Damit sollten Flüchtlinge für die Pflege gewonnen werden. Er sehe in der Flüchtlingskrise eine Chance für die Pflege in Deutschland, sagte Graalmann der dpa. Flüchtlinge, die auf Dauer in Deutschland blieben, könnten mithelfen, die große Lücke an Pflegefachkräften zu schließen. Flüchtlinge und Pflege ist ein Thema auf dem Deutschen Pflegetag von 10. bis 12. März in Berlin.

