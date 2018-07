London (AFP) Londons Bürgermeister Boris Johnson hat den Gegnern eines Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union vorgeworfen, eine Einschüchterungskampagne zu betreiben. Im gegnerischen Lager seien "Agenten eines Angstprojekts" am Werk, erklärte Johnson, der für den Brexit wirbt, am Sonntag. Konkret reagierte er auf die am Vortag bekannt gewordene vorläufige Suspendierung des bisherigen Chefs der britischen Handelskammer BCC, John Longworth, von seinem Posten.

