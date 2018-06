Ramallah (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International und palästinensische Künstler haben sich am Wochenende für den palästinensischen Zirkusclown Mohammed Abu Sacha eingesetzt, der seit drei Monaten ohne Anklage und Prozess in Israel inhaftiert ist. Der 23-jährige Artist und Zirkuslehrer war nach Angaben der Bürgerrechtler am 14. Dezember im besetzten Westjordanland festgenommen worden und sitzt seitdem im nordisraelischen Megiddo-Gefängnis in Verwaltungshaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.