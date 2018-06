Berlin (dpa) - Bundesjustizminister Heiko Maas wirft der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland vor, das gesellschaftliche Klima zu vergiften. Wer in immer schrillere fremdenfeindliche Töne verfällt, betreibe rhetorische Brandstiftung, sagte Maas der dpa in Berlin. Wer an der Grenze auf Flüchtlinge, auf Männer, Frauen und Kinder schießen lassen wolle, vertrete menschenfeindliche Positionen. Und wer US-Präsident Obama als "Quotenneger" beschimpfe, vertrete rassistische Ansichten.

