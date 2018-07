Berlin (dpa) - Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat vor einer Gefährdung der Wirtschaftsentwicklung durch rechtspopulistische Parteien gewarnt. Ob Donald Trump, Marine le Pen oder Geert Wilders - all diese Rechtspopulisten seien nicht nur eine Gefahr für Frieden und sozialen Zusammenhalt, sondern auch für die ökonomische Entwicklung, sagte er der "Welt am Sonntag". Die Rechtspopulisten würden einen Weg zurück in eine Märchenwelt versprechen, in der sich das Wirtschaftsleben nur in den Grenzen der eigenen Nation abspielt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.