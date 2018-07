Los Angeles (dpa) - Trauer um Nancy Reagan: Die ehemalige First Lady der USA ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Sie erlag in Los Angeles einer Herzinsuffizienz. Die frühere Filmschauspielerin soll auf dem Gelände der Bibliothek neben ihrem Mann bestattet werden, dem 2004 nach einer Alzheimer-Erkrankung gestorbenen Präsidenten Ronald Reagan. Spitzenpolitiker würdigten Nancy Reagan. Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle erklärten, Nancy Reagan habe die Rolle der First Lady in ihrer Zeit neu definiert.

